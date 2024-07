IA, Fava (INPS): ci aiuterà molto a rimodulare e personalizzare servizi

(Teleborsa) -attraverso il “Consulente digitale delle pensioni”: un servizio realizzato nell’ambito dei progetti del PNRR, attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono già oggi verificare se hanno diritto o meno a prestazioni integrative in base alla propria specifica situazione.Lo comunica lo stesso Istituto in una nota sottolineando cheUn dato in controtendenza stando alle evidenze emerse dal Rapporto della Commissione europea sul decennioe nelle Pubbliche Amministrazioni si è parlato nel convegno “Intelligenza Artificiale Amministrativa (IAA). Principi e regole per l’esercizio delle funzioni pubbliche” promosso dall’INPS e dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” / Centro Studi di Diritto ed Etica, il 4 luglio e il 5 luglio a Roma nella sede di Palazzo Wedekind.Il convegno è stato realizzato con il coordinamento scientifico diin collaborazione con l’Associazione Europa, organizzazione con status partecipativo presso il Consiglio d’Europa, e patrocinato dai Dipartimenti per la Trasformazione digitale e della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno, dall’INAIL, dall’ISTAT e dalla Fondazione Lottomatica. Oltre 40 i relatori nazionali e internazionali che hanno aderito in una prospettiva interdisciplinare e 600 i partecipanti collegati da tutto il mondo.Ad aprire i lavori il ministro della Pubblica Amministrazioneieme al presidente dell'INPS Gabriele Fava, il rettore dell'Università di Roma “Foro Italico”, Attilio Parisi, l’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli e il delegato generale diEuropa Ong Michel Senimon.Sono intervenuti alla tavola rotonda finale il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il presidente INAIL Fabrizio D’Ascenzo, il presidente dell’ISTAT Francesco Maria Chelli, il presidente della Sezione del Consiglio di Stato Michele Corradino, il direttore generale di AGID Mario Nobile, il vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali Ginevra Cerrina Feroni.”, spiega il presidenteche aggiunge: “L’Intelligenza Artificiale non andrà a sostituire le persone ma a valorizzarle, a migliorare le competenze e a rendere i servizi sempre più competitivi e contestualizzati. Nel nostro Paese c’è una paura ingiustificata nell’impiego dell’Intelligenza Artificiale, eppure è una tecnologia che è presente nella nostra vita più di quanto possiamo immaginare”.un documento di respiro strategico con il quale ci impegniamo per un utilizzo etico e trasparente delle nuove tecnologie”, aggiunge Valeria Vittimberga, direttore generaledell’INPS.