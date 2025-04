INPS: nuova Classificazione delle Attività Economiche ATECO 2025

(Teleborsa) - Da oggi, primo aprile, l'iscrizione delle aziende con dipendenti è effettuata con l'indicazione dellapredisposta dall'Istat. Per le iscrizioni antecedenti a tale data sarà necessario continuare a indicare il codice Ateco 2007. È quanto fa sapere l'in una nota sottolineando "l'importanza di controllare che ci sia coerenza tra la descrizione del codice ATECO 2025 indicato e l'inquadramento automatizzato generato dalla procedura di iscrizione dei datori di lavoro, rispetto all'attività economica effettivamente svolta"."Questa nuova classificazione – prosegue l'Istituto – rappresenta un importante aggiornamento, volto a rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti in atto nella realtà economica nazionale e ada parte di tutti gli operatori economici".Per i dettagli l'INPS rinvia allaoltre che alle indicazioni visualizzabili accedendo al menzionato servizio iscrizioni.