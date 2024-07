L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+1,92%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 2.797,94 punti, archiviando la giornata a quota 148.620,25.L'intanto guadagna 9,13 punti, dopo un incipit a quota 1.186,86.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,22%.Tra le medie imprese quotate sul, controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,44%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,86%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,19% sui valori precedenti.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,61%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,91%.