Saldi estivi, spesa fino a 130 euro a testa ma andamento stagionale non positivo

(Teleborsa) -nel periodo dei saldi estivi. Unin particolare negli esercizi tradizionali, come registrato dai rilevamenti dell’Istadelle imprese del commercio al dettaglio. A stimarlo l'indagine condotta da CNA Turismo e Commercio alla vigilia della stagione dei saldi, che partirà domani e durerà fino a 60 giorni.Ilo, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, ha inciso in maniera pesantemente negativa sugli acquisti, rimandandoli in pratica al periodo dei ribassi. Non ha aiutato l’incidenza dell’inflazione e della perdita conseguente di potere d’acquisto delle famiglie. Questo andamento confermache ai tavoli ministeriali aveva chiesto un inizio ritardato dei saldi rispetto alla data del 6 luglio. A “inquinare” il mercato anche gli sconti già introdotti da qualche settimana da piattaforme, grandi catene, marginalmente pure da negozi tradizionali.Accanto ai classici saldi dei capi di abbigliamento e dei relativi accessori anche quest’anno saranno scontate altre tipologie di prodotti, dalle attrezzature sportive all’arredamento e perfino