Scuola, Valditara: stanziati 515 milioni per le mense scolastiche

(Teleborsa) - Il governo investe sulle mense scolastiche e sul conseguente prolungamento dl tempon scuola. Lo ha annunciato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, intervenendo a, l’evento organizzato dall’ANCI per parlare del PNRR dei Comuni e delle Città, svoltosi a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia."Vi annuncio questo importante provvedimento che oggi ho firmato, un decreto particolarmente significativo che, più del doppio rispetto a quanto sinora autorizzato", ha detto il titolare del MIM, spiegando "si tratta di risorse in parte nostre, in parte derivanti da avanzi e quindi che abbiamo recuperato e sono destinate, perché crediamo molto nella, crediamo molto nella estensione del tempo pieno, così come abbiamo fatto con Agenda Sud e Agenda Nord"."Riteniamo che soprattutto nelle Regioni deld'Italia debba esserci unsulle mense scolastiche, che sono lo strumento per consentire ai giovani di rimanere a scuola anche al pomeriggio. È una cifra veramente significativa"."Credo che sia una misura di grande civiltà, anche perché questo serve fra l'altro a far sì che le. Credo molto nel percorso di inclusione, nella, alla necessità di riunificare il nostro Paese, sia fra nord e sud, sia fra centro e periferia. Questo decreto da me oggi firmato - ha concluso Valditara - va anche in questa direzione".