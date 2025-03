Decreto PA, Anief presenta memoria con 25 proposte di emendamento

Il sindacato della scuoladi emendamento al. E' quanto dichiara, Presidente del sindacato, spiegando che si tratta di emendamenti che "riguardano dei temi fondamentali per la vita del mondo della scuola ed anche dell'Università e della Ricerca".Il sindacalista spiega che in queste proposte di emendamento "si parla degli, quindi dell'assunzione e della, dellatra personale precario e personale di ruolo, dei. E poi, il tema grande dellai vincoli da rimuovere sulla mobilità, la mobilità intercompartimentale - e temi fondamentali per il: buoni pasto, ripristino del primo gradino stipendiale per i neoassunti, indennità di trasferta"."Insomma,, per ridare dignità al personale scolastico. Speriamo che i parlamentari li possano presentare e il governo li possa approvare", conclude Pacifico.