STM in vetta al FTSE MIB, assist da stime Samsung Electronics

STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti che si posiziona in cima al principale paniere FTSE MIB.A fare da assist al titolo contribuiscono i numeri snocciolati dache prevede un aumento di oltre 15 volte dell'utile operativo del secondo trimestre, grazie alla ripresa dei prezzi dei semiconduttori trainata dal boom dell'intelligenza artificiale.In particolare, l'del periodo salirà a 10,4 trilioni di won (7,54 miliardi di dollari) rispetto a 0,67 trilioni dello stesso periodo dell'anno precedente e 6,61 trilioni del primo trimestre. Ledovrebbero attestarsi a 74 trilioni di won, in un range di 73-75 trilioni, rispetto ai 60,01 trilioni di un anno fa e ai 71,92 trilioni del trimestre precedente.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 38,59 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 39,49. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 40,38.