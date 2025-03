Nexi corre in Borsa, in pole nel FTSE MIB

Nexi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%, ma sotto i massimi intraday.A fare da assist al titolo sono le indiscrezioni stampa, riportate dal Corriere della Sera, secondo cui il fondo di investimento statunitense Tpg avrebbe presentato al gruppo dei pagamenti un'offerta da circa 850 milioni per la divisione Digital Banking Solutions.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,42%, rispetto a +1,87% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,485 Euro e primo supporto individuato a 5,259. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,711.