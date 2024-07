AC Finance si trasforma in SpA e punta a quotarsi a Parigi

(Teleborsa) -, società di consulenza aziendale guidata da Antonio Quintino Chieffo,a otto anni dalla sua nascita, con la prospettiva di intraprendere nuove operazioni grazie al supporto di nuovi investitori. AC Finance andrà a specializzarsi nelle small cap, sempre nel settore della consulenza aziendale, si legge in una nota."Il nostro obiettivo è acquisire un'azienda nuova, creando un gruppo molto più grande", ha affermato Chieffo. Questo progetto include la. L'espansione geografica sarà una componente chiave della strategia futura, con operazioni non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna e Germania."L'idea è di, diventando un punto di riferimento per tutte quelle small cap che potranno così crescere e migliorare", ha aggiunto Chieffo.Ilha registrato undi gruppo rispetto all'anno precedente, un risultato che "testimonia l'efficacia delle acquisizioni strategiche e delle operazioni di mercato condotte dalla società". La società non ha fornito l'ammontare dei ricavi.