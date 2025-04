Mase, Federlegnoarredo e CNSA siglano accordo di programma al Salone del Mobile

Analisi del ciclo di vita dei prodotti di arredo: Una fase di studio approfondito per comprendere come i mobili e altri prodotti di arredo vengono gestiti a fine vita. Sono previste analisi a campione in quattro aree chiave selezionate

(Teleborsa) - Durante il Salone del Mobile.Milano, è stato siglato un Accordo di programma tra Federlegno Arredo, CNSA e il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L'accordo avvia una fase sperimentale per migliorare la gestione dei rifiuti derivanti dai mobili e disegnare strategie per il futuro. Si prevedono analisi ine consultazioni con associazioni rappresentative a livello nazionale.Il progetto rappresenta un'opportunità strategica per il settore dell'arredo italiano, favorendo. Le aziende del Consorzio, insieme al MASE, dimostrano il loro impegno per il futuro, promuovendo un modello basato sulla responsabilità ambientale e sociale.L'accordo di programma tra FederlegnoArredo, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo (CNSA) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) comprende diverse iniziative e fasi operative mirate a sviluppare un futuro regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel settore dell'arredo.Le componenti principali dell'accordo sono le seguenti:L'accordo, oltre a rappresentare un impegno concreto per l'innovazione e la sostenibilità, costituisce un'opportunità per il settore dell'arredo di diventare parte attiva nella gestione responsabile del. Le aziende coinvolte dimostrano una forte volontà di anticipare i cambiamenti normativi e contribuire al progresso dell'economia circolare."A distanza di un anno dal Salone del Mobile 2024, in cui avevamo lanciato l’idea e il progetto - ha sottolineato il viceministro Vannia Gava - oggi finalmente firmiamo il primo atto concreto con cui avviamo una fase sperimentale che potrà gettare le basi di une ottenere un altro grande risultato di economia circolare nell’ambito di una delle filiere più importanti per l’economia del Paese. Ringrazio FederlegnoArredo e il Consorzio Nazionale Sistema Arredo: si conferma l’avanguardia in termini di innovazione e sostenibilità delle nostre imprese”.Le 26 aziende del consorzio sono: Alf Uno Spa, Aran World Spa, Arper Spa, Caimi Brevetti Spa, Cierre Imbottiti Spa, Colombini Spa, Domingo Salotti Srl, Elmar Srl, Fantoni Spa, Fiam Italia Srl, Flou Spa, Giorgetti Spa, Gruppo Industriale Formenti Sas, Ipe Srl, Lago Spa, Living Divani Srl, Molteni & C. Spa, Moroso Spa, Poltrona Frau Spa, Porro Spa, Rinaldi Group Srl, Roda Srl, Scavolini Spa, Snaidero Rino Spa, Turri Srl, Veneta Cucine Spa.