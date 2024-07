Azimut, raccolta netta a giugno di 1 miliardo di euro

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di2024 unadi 1 miliardo di euro, di cui l'83% (863 milioni di euro) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. A questa forte crescita hanno contribuito la rete di consulenti finanziari e le partnership in Italia, il già annunciato primo closing del fondo di senior private debt per investitori istituzionali, Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, e la domanda sostenuta per i prodotti di credito in Brasile.La raccolta netta totaleammonta così a 10 miliardi di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine giugno a 102,5 miliardi di euro, di cui 63,1 miliardi di euro fanno riferimento alle masse gestite."Nel primo semestre abbiamo: abbiamo completato la più grande exit nel GP staking fino ad oggi (Kennedy Lewis) - ha commentato il- annunciato la riorganizzazione della nostra rete distributiva italiana, il cui carve-out è già operativo; mantenuto un approccio dinamico ai mercati privati con diversi lanci di prodotti; e iniziato a registrare una raccolta dalla partnership con UniCredit"."Dall'inizio del 2024, i nostri canali di distribuzione hanno raccolto 10 miliardi di euro a livello globale,e rendendodi Azimut - ha proseguito - Nel solo mese di giugno abbiamo registrato 863 milioni di euro di raccolta di risparmio gestito. Le Masse Totali sono cresciute del 13% a 102 miliardi di euro, grazie al nostro modello di business diversificato in 18 Paesi e alla solida performance dell'anno in corso fornita ai nostri clienti dal nostro Global Asset Management Team".