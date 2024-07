Banca Generali, raccolta supera oltre 3,6 miliardi nel semestre. Mossa: "fiducia in prossimi mesi"

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato una(+32% a/a) portando il totale cumulato da inizio anno ad oltre 3,6 miliardi (+11% a/a).La domanda di prodotti e servizi di investimento (Asset under Investments) si conferma in decisa crescita conper 261 milioni nel mese per un totale di 1.4 miliardi (+126% a/a) nel semestre.A livello di composizione, i contenitori finanziari si confermano il prodotto di punta con flussi per 102 milioni nel mese (717 milioni da inizio anno, +102% a/a). Altrettanto importante il risultato deicon 83 milioni di nuova raccolta nel mese (430 milioni da inizio anno, +42% a/a), a cui si è accompagnato un miglioramento anche della raccolta in fondi di terzi. Complessivamente i prodotti di casa hanno raccolto 1.147 milioni da inizio anno (+74% a/a). Continua infine il processo di normalizzazione della raccolta nell’assicurativo.Laevoluta su amministrato (AUC & Banking in consulenza) si conferma solida con 136 milioni nel mese (567 milioni da inizio anno).Per quanto attiene gli, la raccolta netta è stata pari a 436 milioni (2,2 miliardi da inizio anno, -17% a/a) con un progressivo ridimensionamento dei flussi nei conti amministrati (1,95 miliardi da inizio anno, -51% a/a) e un saldo netto positivo della liquidità a 243 milioni da inizio anno (a fronte dei deflussi per 1,3 miliardi nell’esercizio precedente)., ha commentato: “che ci proietta al giro di boa del semestre con unarispetto al già solido risultato dello stesso periodo dell’anno scorso. La versatilità e la qualità della nostra rosa d’offerta rispondono al meglio agli obiettivi di diversificazionenelle attuali condizioni di mercato, con i servizi di investimento evoluto che superano 1,2 miliardi. Prosegue inoltre la normalizzazione nel mondo dei fondi a la carte, con un ribilanciamento tra fondi di terzi e fondi di casa, guidato dal crescente interesse per la nuova gamma lussemburghese. Sul fronte rete,attratti dall’innovazione ed attenzione alla sostenibilità nella nostra proposizione. La determinazione e la motivazione dai colleghi di rete, forti della recente riorganizzazione e della continua innovazione negli strumenti, e la consistenza della domanda dai clienti ci fanno".