Banca Generali, raccolta netta totale a 360 milioni di euro a marzo

(Teleborsa) -ha realizzato a2025 unaper un totale da inizio anno di 1.476 milioni di euro. In termini di qualità della raccolta, si confermano i segnali di miglioramento della composizione di prodotto con flussi in soluzioni gestite e liquidità più che raddoppiati rispetto allo scorso anno.Lesi sono attestate a 160 milioni di euro nel mese per un totale di 427 milioni di euro da inizio anno (+131% a/a). Tra queste, i contenitori finanziari si distinguono come il prodotto maggiormente richiesto, con flussi netti per 180 milioni di euro nel mese (364 milioni da inizio anno, +27%) dimostrando un grande riscontro dalla clientela che prosegue ininterrottamente dal novembre 2023. I fondi/Sicav proseguono il trend di raccolta netta positiva, grazie all'offerta di fondi di casa (50 milioni nel mese, 160 milioni da inizio anno), che più che compensano i deflussi da quelli di terzi.Nel mese è inoltre continuato ilrispetto ai picchi del corrispondente periodo dello scorso anno e dei trimestri successivi. La dinamica riflette il progressivo calo dei rendimenti per la parte obbligazionaria e dunque la maggiore appetibilità delle soluzioni gestite attive in ottica di pianificazione di lungo termine. A livello di "Altri Attivi" si segnala l'inversione di tendenza della liquidità che è stata positiva per 130 milioni di euro nel mese (350 milioni da inizio anno) contro deflussi per 120 milioni nel marzo dell'anno precedente."Un risultato solido in un mese certamente più sfidante alla luce delle mutate condizioni dei mercati, dove la versatilità e qualità della nostra offerta ha saputo fare la differenza come emerge dalla composizione del gestito - ha commentato l'- Nel contesto di maggiore incertezza restiamo concentrati sulle iniziative di medio-lungo periodo, puntando sull'innovazione e sullo sviluppo dei diversi progetti che abbiamo in rampa di lancio. L'attenzione che ci arriva dai banker nel recruiting, e dai clienti, specie tra gli imprenditori, insieme alle novità di prodotto, ci fanno guardare con fiducia e ottimismo alle dinamiche commerciali dei prossimi mesi".