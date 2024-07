Dotstay, nuovo accordo strategico con una Università milanese

Dotstay

(Teleborsa) -, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha siglato unastrategica con un prestigioso istituto universitario milanese.Grazie all’accordo firmato, le parti collaboreranno per garantire agli studenti e ai docenti fuori sede pratiche soluzioni di alloggio.L’Università si impegna a promuovere tra gliiscritti l’innovativa proposta di Dotstay che mette a disposizione, tramite il servizio dell’Angel Tour, una vera e propria guida per chi cerca casa. Gli universitari avranno diritto ad uno, fruibile dopo essersi registrati sulla piattaforma Dotstay.com e aver inserito prima della prenotazione l’apposito codice.