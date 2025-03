Fincantieri, commessa da oltre 2 miliardi di euro per due navi crociera Marella Cruises

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, e, big tedesco del turismo, hanno firmato unper la progettazione edestinate al brand Marella Cruises. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è superiore a 2 miliardi di euro.Questo accordo rappresenta una, che per la prima volta intraprende la costruzione di nuove unità navali, scegliendo Fincantieri come partner strategico per guidare questa evoluzione. Allo stesso tempo, l'intesa segna l'inizio di una nuova collaborazione per Fincantieri, che arricchisce il proprio portafoglio clienti con un nuovo marchio nel settore crocieristico.Le navi sarannoe avranno un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale. Le consegne delle due unità sono previste nel 2030 e nel 2032."Siamo entusiasti di accogliere Marella Cruises tra i nostri clienti e di accompagnarla in questo nuovo percorso - ha commentato all'- Questo accordo testimonia la capacità di Fincantieri di stringere partnership strategiche con una clientela in continua espansione, rafforzando la nostra visibilità a lungo termine e garantendo un elevato livello di saturazione dei nostri cantieri. Il progetto riunirà la nostra esperienza nella progettazione navale, nell'innovazione e nella sostenibilità, per consegnare navi in grado di rispondere alle aspettative in evoluzione dei passeggeri di oggi".