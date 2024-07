Edison Next entra in Alis

Edison

(Teleborsa) -, società del gruppoattiva nel settore della decarbonizzazione e transizione ecologica attraverso una piattaforma di servizi, tecnologie e competenze, aderisce ad Alis.“La nostra Associazione è da sempre fortemente impegnata nello sviluppo della sostenibilità e contribuisce con tutti i soci ad un serio e concreto percorso di transizione ecologica ed energetica. L’ingresso in ALIS di Edison Next rappresenta uno straordinario valore aggiunto in questa direzione e sono molto orgoglioso della sinergia avviata, che ci porterà sicuramente a raggiungere importanti risultati per le imprese e la collettività. Con la sua piattaforma e i suoi servizi, Edison Next affianca le aziende nel percorso di decarbonizzazione e nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, aiutandole a ridurre emissioni e consumi ed adottando soluzioni tecnologicamente avanzate anche attraverso un maggiore utilizzo di energia rinnovabile al 100%”. Così ilcommenta l’adesione ad Alis da parte di Edison Next.“Entrare a far parte di una realtà come ALIS, importante punto di riferimento per l’intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese, è per noi una grande soddisfazione, nonché unche possono giocare un ruolo chiave nella transizione energetica del nostro Paese. – dichiara– Con il nostro ingresso in ALIS ci impegniamo a portare valore a tutti gli associati mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra piattaforma di servizi e tecnologie che consente di rispondere alle esigenze di decarbonizzazione sia del mondo dei trasporti che degli hub logistici".