Piazza Affari, i dividendi del 28 aprile 2025

(Teleborsa) - il 28 aprile 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001041000Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4566 EURData di pagamento: 30/04/2025ISIN: IT0001033700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 30/04/2025ISIN: IT0003372205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 30/04/2025ISIN: IT0003365613Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 30/04/2025ISIN: IT0005215329Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 30/04/2025ISIN: IT0005040354Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 12/06/2025ISIN: IT0005107492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,42 EURData di pagamento: 30/04/2025