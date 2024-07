Eventi e scadenze: settimana dell'8 luglio 2024

Lunedì 08/07/2024

Martedì 09/07/2024

Mercoledì 10/07/2024

Antares Vision

Giovedì 11/07/2024

Brunello Cucinelli

Delta Air Lines

Gibus

LU-VE Group

PepsiCo

Unieuro

Venerdì 12/07/2024

Citigroup

JP Morgan

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Budapest - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Washington DC - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra Anne Neuberger, Viceconsigliere per la Sicurezza Nazionale per la cybersecurity e le tecnologie emergenti, poi incontra Jim O’Brien, Segretario Aggiunto per gli Affari europei ed eurasiatici e più tardi incontra Mike Johnson, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America- Washington DC - Incontri bilaterali del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con Greg Fergus, Speaker della Camera dei Comuni del Canada e in seguito con Ruslan Stefanchuck, Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina11:30 -- Roma, Acquario Romano - I vertici delle Camere di commercio si incontreranno per eleggere il nuovo presidente e gli otto componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione. Parteciperanno i leader delle confederazioni datoriali. In chiusura interverrà il Ministro Adolfo Urso17:00 -- Triennale di Milano - Forum di The Urban Mobility Council "Libertà di movimento: un valore nella nuova Europa. Tecnologie e dati per allineare obiettivi ambientali, industriali e sociali", promosso dal Gruppo Unipol sul futuro della mobilità in Europa18:00 -- Milano - Oltre alla presentazione dell'Osservatorio trimestrale sul VC in Italia riferito al secondo trimestre 2024, organizzato da Italian Tech Alliance e Growth Capital, verranno presentati due approfondimenti legati al Fintech: uno sull'andamento dei numeri a livello nazionale, tenuto da Banca Sella Holding e Fintech District, e uno da McKinsey & Company- Comunicazione medio-lungo- Washington DC - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra i membri dell’Italian American Congressional Delegation- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblica l'outlook sull'energia- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato- Washington D.C - Panel dei Leader dei Parlamenti del Nato Parliamentary Summit, alla vigilia del vertice NATO. Questo incontro di alto livello metterà in evidenza l'importanza della dimensione parlamentare dell'Alleanza. Parteciperà anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati- Washington, D.C. - Vertice dei capi di Stato e di governo dei trentadue membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei loro paesi partner e dell'Unione Europea, così come dell'Ucraina, inclusi 23 Presidenti di Parlamento. Il vertice di Washington segnerà il 75° anniversario della NATO09:30 -- Torre PwC, Milano - Alla presentazione del "Piano di espansione e inclusione sociale. Un sogno che viaggia su quattro ruote" di PizzAut, interverranno, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e Alessandra Locatelli, Ministro per la Disabilità, Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano e Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia10:00 -- Roma, Auditorium della Tecnica - L’Assemblea sarà l'occasione per fare il punto sull’impegno delle banche. Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti10:00 -- Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento organizzato in collaborazione con le istituzioni parlamentari e su iniziativa della Vicepresidente del Senato Ronzulli e promosso da Aindo. Interverranno, tra gli altri, l'AD di Aindo, la Vicepresidente del Senato e i Sottosegretari di Stato Freni e Butti10:30 -- Milano, Auditorium di Assolombarda - Nomisma presenta il secondo Rapporto sul mercato immobiliare 2024. Interverranno, tra gli altri, il DG di Assolombarda, Alessandro Scarabelli e il CEO di Nomisma, Luca Dondi Dall’Orologio11:00 -- Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione annuale 2024 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Intervento del vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Illustra il Rapporto Stefano Besseghini, Presidente Arera11:00 -- Roma, Palazzo Montecitorio - Il Rapporto Annuale dell’Agenzia del Demanio "L'Italia e i suoi Beni - Creare valore con gli immobili dello Stato" illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel 2023 per la gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Tra gli interventi, il Direttore Agenzia del Demanio, il Viceministri Leo e il Vicepresidente della Camera Rampelli11:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l’audizione del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella14:30 -- Roma, sede di Unioncamere - Principale evento bilaterale della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM). Protagonista sarà nuovamente il tema dell’energia e della transizione energetica, con particolare attenzione all’idrogeno verde15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale10:00 -- Napoli, sede Unione Industriali - Evento organizzato da Bnl Bnp Paribas. Aprirà i lavori Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas in Italia10:30 -- Sede Roma Eventi a piazza di Spagna - L'Assemblea annuale di UNEM sarà dedicata al tema "Sicurezza energetica e competitività italiana". Interverranno, tra gli altri, il Presidente Gianni Murano, il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni e i ministri Pichetto Fratin e Urso10:30 -- Roma, sede di Unioncamere - Il rapporto nazionale sull’economia del mare, del Centro Studi Tagliacarne, Unioncamere, OsserMare, fornisce annualmente il quadro aggiornato della dimensione economica del settore. Interverranno, tra gli altri, il presidente Unioncamere e i ministri Urso e Musumeci11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana Mag.- Giu. 2024; Indice composito di Fragilità Comunale - Anno 202112:00 -- Permessi di costruire - I Trimestre 202415:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in merito all'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l'audizione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano- Asta BOT- Assemblea: Bilancio- Turismo internazionale dell'Italia- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'ambiente09:30 -- Milano, Palazzo Mezzanotte - Evento organizzata da Intesa Sanpaolo, Eurocommercial Properties e IGD SIIQ per approfondire il mondo dell’immobiliare quotato in Italia, analizzandone le caratteristiche e le opportunità per gli investitori nell’attuale contesto di mercato10:30 -- Palazzo Montecitorio - Alla presentazione del Rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2024", interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la Responsabile Prove nazionali INVALSI, Alessia Mattei e il Presidente INVALSI, Roberto Ricci11:00 -- Condizione professionale - Anno 202212:00 -- Registro statistico delle imprese attive (Asia-imprese) - Anno 2022- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione dei dati Preliminari di Ricavi al 30 giugno 2024 - Segue conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Resoconto Intermedio di Gestione al 31 maggio 2024- Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Regolamento BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato Stampa- Risultati di periodo