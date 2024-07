Intesa Sanpaolo, acquistate 5 milioni di azioni proprie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto che dall'1° al 5 luglio 2024, hacomplessivamentedi, ad un prezzo medio di 3,5560 euro, per untotale diAl 5 luglio, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 202.393.499 azioni, pari a circa l'1,11% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 3,4816 euro, per un controvalore totale di 704.649.848,98 euro.In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,46%.