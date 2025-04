Campari, buyback per oltre 1, 94 milioni di euro

Campari

Azienda attiva nel settore beverage

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 7 all'11 aprile 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,1677 euro per azione per unpari aA fronte di un numero massimo di azioni Campari pari a 8.000.000 da acquistare in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie annunciato in data 29 Ottobre 2024, la Società comunica che all'11 aprile sono state acquistate complessivamente 3.945.066 azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,95%.