TSMC raggiunge capitalizzazione di 1 trilione di dollari a Wall Street

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Morgan Stanley

Apple

Nvidia

(Teleborsa) - Le ADR di(TSMC), più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, hannodi mercato poco dopo l'apertura di Wall Street. Il titolo ha guadagnato oltre l'85% da inizio anno.Il rally odierno arriva dopo che ieriha, aspettandosi che aumenti la stima delle vendite per l'intero anno nella trimestrale della prossima settimana, oltre che faccia salire i prezzi dei wafer a causa del suo forte potere contrattuale."Ladi TSMC sembra funzionare - hanno scritto gli analisti di Morgan Stanley - I nostri ultimi controlli sulla catena di fornitura indicano che TSMC sta trasmettendo il messaggio che l'offerta delle fonderie all'avanguardia potrebbe essere limitata nel 2025 e che i clienti potrebbero non ottenere un'allocazione di capacità sufficiente senza apprezzare il valore di TSMC".Nel 2023, TSMC ha servito 528 clienti e prodotto 11.895 prodotti per varie applicazioni che coprono una varietà di mercati finali tra cui elaborazione ad alte prestazioni, smartphone, Internet delle cose (IoT), automobilistico ed elettronica di consumo. Tra questi ci sono anche clienti strategici come, che lo rendono TSMC