Tesla "molto redditizia" per short seller: profitti a 11,5 miliardi di dollari da inizio anno

Tesla

NVIDIA

Apple

(Teleborsa) -si avvia agli utili del primo trimestre con un(che rappresenta la percentuale delle azioni societarie vendute allo scoperto che ancora non sono state liquidate). Inoltre, una figura tecnica "a tazza e manico" negli short interest potrebbe segnalare un'ulteriore pressione ribassista. Lo fa notare, società di tecnologia e analisi dei dati che rappresenta la principale fonte per lo short interest.Con leche quotano une gli short che già si attestano su 11,5 miliardi di dollari di guadagni da inizio anno, "il posizionamento rimane fortemente sbilanciato contro il titolo", si legge in un report firmato da Matthew Unterman, Managing Director di S3 Partners.Gliprendono in prestito azioni e poi le rivendono, scommettendo che il titolo scenderà, così da poter riacquistare le azioni a un prezzo più basso, restituirle al prestatore e intascare la differenza.Tesla rilascia i risultati del primo trimestre dopo la chiusura di oggi, 22 aprile. Le azioni hanno chiuso ieri in ribasso del -6% per iniziare la settimana, dopo che l'analista(Wedbush) ha avvertito di un, invece di spostare il suo tempo e concentrarsi nuovamente sull'azienda di veicoli elettrici.Da inizio anno 2025, il prezzo delle azioni è sceso di circa il 44%, mentre gli short interest sono aumentati di 10 milioni di azioni, ovvero del +15%. Tesla è attualmente la, a 17,6 miliardi di dollari. (n. 1: 24,6 miliardi di dollari,n. 2: 22,2 miliardi di dollari).Secondo i dati di S3 Partners, Tesla è stata "un'operazione molto redditizia per gli short, condall'inizio dell'anno". In effetti, Tesla è stata la posizione short più redditizia in termini di valore in dollari tra tutte le azioni single-name a livello globale, superando NVIDIA (9,4 miliardi di dollari), al secondo posto.