TXT e-solutions sale al 60% di ProSim Training Solutions

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, hadel capitale di(ProSim-TS) a fronte del quale TXT detiene una quota di maggioranza in ProSim-TS pari al 60% del suo capitale. TXT consoliderà i risultati di ProSim-TS a partire dal 1° luglio 2024.ProSim-TS è riconosciuta come una. I tool innovativi di ProSim-TS vengono integrati sinergicamente all'interno del portafoglio di soluzioni proprietarie del Gruppo PACE, favorendo la crescita internazionale della di-visione Smart Solutions di TXT."Un passo importante nel nostro piano di crescita internazionale che porta al consolida-mento del nostro portafoglio di Smart Solutions - commentadel Gruppo TXT - stiamo creando un ottimo team ed un offerta unica per aumentare la no-stra presenza globale in un mercato da sempre strategico per TXT".Per il 2024, ildi ProSim-TS è previsto superiore a 3,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2023, generato dalla vendita di software proprietari, conattesa al 15% a fronte di importanti investimenti nell'innovazione del portafoglio prodotti per oltre 1,5 milioni di euro che verranno interamente spesati nell'anno.A fronte dell'opzione esercitata da TXT in data odierna, il contratto di investimento prevedecon scadenza all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025 a fronte delle quali TXT acquisterà il restante 40% di ProSim-TS, con ulteriori earn-out per i soci venditori.