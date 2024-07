ENEA: workshop sulle radiazioni ionizzanti per la conservazione dei beni culturali a Roma

(Teleborsa) - Domani,organizza a Roma un workshop pernel campo dei beni culturali (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9, ore 10-16).L’incontro, dal titolo "Radiazioni ionizzanti e tecnologie innovative per i beni culturali: il progetto PERGAMO e le attività del Dipartimento Nucleare ENEA", vedrà la partecipazione die sarà l’occasione per presentare i risultati preliminari della prima applicazione in Italia di radiazioni ionizzanti su opere d’arte, trattate in modo non invasivo per disinfestarle da insetti, muffe e funghi.Finanziato dal Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologie per la Cultura (DTC) della Regione Lazio, il progetto PERGAMO è coordinato da ENEA che ha messo a disposizione le facility di irrag­giamento Calliope (Centro Ricerche Casaccia) e REX (Frascati).