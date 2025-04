Expo 2025 Osaka: ENEA partecipa con modello impianto energia da fusione DTT

(Teleborsa) -partecipa a, all’interno del Padiglione Italia, con un modello in scala 1:13 del, l’impianto italiano per studiare l’energia dain costruzione neldi Frascati (Roma). Nel contesto del tema generale dell’Expo Designing Future Society for Our Lives, ENEA contribuirà alla presenza italiana anche con diverse conferenze e momenti di confronto sui temi della, dell’idrogeno e della digitalizzazione per la transizione energetica.La presenza ENEA si colloca nell’ambito dell’intesa firmata tra il Commissario Generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka,, e il Direttore Generale dell’ENEA,L’è in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.