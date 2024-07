Tikehau Capital acquista la maggioranza dell'italiana Cebat da Oaktree

Terna

(Teleborsa) -, importante asset manager pan-europeo, ha sottoscritto, tramite la sua strategia di private equity dedicata alla decarbonizzazione, un accordo perdel capitale di CEBAT, fornitore di servizi infrastrutturali leader in Italia, nonché società in portafoglio di fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.Con sede a Roma, CEBAT fornisce servizi di installazione e manutenzione di reti elettriche, idriche e di telecomunicazione. Con undi oltre 200 milioni di euro nel 2023, più di 1.000 dipendenti e 15 sedi operative in Italia, Spagna e Germania, CEBAT ha portato a termine più di 300 progetti nei suoi oltre 60 anni di attività. Il Gruppo opera al fianco didi primario standing, quali"Siamo lieti di dare inizio un nuovo capitolo di crescita per CEBAT al fianco di Tikehau Capital - ha affermato, CEO di CEBAT. - Il nostro obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento di leadership e di continuare a svolgere un ruolo strategico per i nostri clienti, facendo leva sul know-how tecnico, sull'affidabilità e sulla presenza capillare sul territorio italiano che ci hanno sempre contraddistinto. Ringraziamo Oaktree per il prezioso contributo apportato in questi anni, durante i quali CEBAT ha ampliato significativamente il proprio portafoglio ordini, diversificato la propria base di clienti e l'esposizione settoriale, completando anche due add-on strategici"."Con questa operazione, il secondo vintage della nostra strategia di private equity incentrata sulla decarbonizzazione sigla il suo secondo investimento - ha dichiarato, Deputy Head of Private Equity e Head of Italy di Tikehau Capital - Riteniamo che CEBAT abbia un ottimo fit con tale strategia, alla luce del ruolo fondamentale che il Gruppo svolge nell'espansione e nell'ammodernamento delle infrastrutture di rete volte a favorire la transizione energetica"."Oaktree è orgogliosa di aver supportato CEBAT in uno straordinario percorso di crescita strategica, che, a partire dal 2019, ha visto il Gruppo ricoprire una posizione di sempre maggior rilievo nel proprio mercato di riferimento - ha commentato, Managing Director e Assistant Portfolio Manager della Power Opportunities Strategy di Oaktree - Siamo convinti che CEBAT vanti un posizionamento ottimale per sfruttare le opportunità di crescita future offerte dal contesto di riferimento".