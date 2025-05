Enel, MEF presenta lista per rinnovo Collegio Sindacale

Enel

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 22 maggio 2025 in unica convocazione,annuncia la presentazione, entro il termine previsto, dellegiunto a scadenza.In particolare, oltre alla lista di candidati depositata da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, titolari complessivamente dell’1,146% circa del capitale di Enel, è stata depositata un’ulteriore, titolare del 23,585% circa del capitale di Enel.La lista dell'azionista di maggioranza risulta così composta: Mquali Sindaci effettivi; Claudiaquali Sindaci supplenti.