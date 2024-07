Edison e Webuild siglano accordo per sviluppo impianti pompaggio idroelettrico

Edison

Webuild

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unper lo sviluppo dei, infrastrutture altamente strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. In base all’accordo, Edison e Webuild avviano una, per la definizione e realizzazione dei progettiI due progetti di pompaggio sonoin Italia, che punta a portare ladel Gruppoe congiuntamente di realizzare almeno 500 MW di accumuli, in quanto strumenti necessari per non disperdere l’energia rinnovabile prodotta nei momenti di maggiore disponibilità e garantire la sicurezza della rete elettrica.Le due iniziative, oltre alla realizzazione die di importanticompletamente sotterranee per assicurare la maggiore compatibilità con il territorio, prevedono anche, di cui si vuoleI progetti di Pescopagano e di Villarosa sonopresso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)resso le rispettive regioni, con l’obiettivo di partecipare alle prime aste competitive, organizzate da Terna, per acquisire nuova capacità di accumulo attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine, nell’ambito della disciplina del Mercato a termine degli stoccaggi (MACSE), in via di definizione."Edison e Webuild tornano a sviluppare insieme la filiera idroelettrica italiana. Grazie a questo accordo, creiamo le basi per realizzare la transizione energetica in sicurezza, limitando l’esposizione del Paese alla dipendenza delle materie prime critiche e rilanciando lo sviluppo di una filiera altamente strategica, di cui siamo campioni in Europa, con evidenti benefici per lo sviluppo economico nazionale e l’incremento dell’energia rinnovabile in rete, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione", dichiara, Amministratore Delegato Edison."L’accordo con Edison punta a mettere a fattor comune le competenze di due grandi gruppi privati italiani, leader mondiali nel settore energetico e in quello delle infrastrutture, contribuendo al percorso di transizione energetica e di contrasto alla siccità in Italia e in particolare nelle regioni del Sud", afferma, Amministratore Delegato Webuild, aggiungendo che il Gruppo "è pronto a mettere a disposizione del Paese il know-how d’eccellenza accumulato con la realizzazione di progetti complessi ed innovativi come l’impianto idroelettrico a pompaggio di Snowy 2.0 in Australia".