Webuild, buyback per 1,6 milioni di euro

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 31 marzo al 4 aprile 2025, complessivamenteal prezzo medio di 2,7771 euro per azione, per unpari aAlla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società al 4 aprile è di 26.307.437 azioni proprie, pari al 2,585% del capitale sociale ordinario.Nel frattempo, a Piazza Affari, seduta negativa per la, che si posiziona a 2,628 euro, con una discesa del 4,44%.