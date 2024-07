TLC, operatori UE prolungano accordo per roaming a prezzi accessibili da e verso l'Ucraina

TIM

(Teleborsa) - La Commissione europea ha accolto con favore ladell'accordo volontario tra 22 operatori di telecomunicazioni europei e sette operatori di telecomunicazioni ucraini percon il proprio paese.La Commissione UE, insieme all'NCEC, l'autorità nazionale di regolamentazione ucraina, ha facilitato l'accordo. Leconsentono a chi cerca rifugio in Europa di raggiungere parenti e amici in Ucraina e viceversa. Ciò è stato possibile grazie ai firmatari, che si sono impegnati ad abbassare reciprocamente le tariffe per le chiamate transfrontaliere. Tra i firmatari ci sono l'italiana, l'inglese, la spagnolae la francese Illiad.Oltre ai servizi di telecomunicazione, gli operatori europei fornisconoo sostengono organizzazioni di beneficenza. Nonostante la diminuzione del traffico in entrata, le difficoltà nel mantenere la base di abbonati, nonché la necessità di investire nel ripristino della rete oltre ad altre conseguenze negative della continua guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina, gli operatori ucraini continuano a offrire roaming gratuito o notevolmente ridotto."Stiamo compiendo sforzi continui per facilitare la connettività mobile a prezzi accessibili per le persone che sono fuggite dalla guerra e incoraggiare altri operatori di telecomunicazioni ad aderirvi - ha commentato- Questo quinto prolungamento dell'accordo, agevolato dalla Commissione, è un altro esempio di solidarietà europea e la dimostrazione di una collaborazione rapida ed efficiente in tempi di massima necessità. Saremo lieti di accogliere a tempo debito l'Ucraina nell'area roaming dell'UE".