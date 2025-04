TIM firma accordo con MEF e Retelit per acquisto Sparkle

TIM

(Teleborsa) -e Boost BidCo, veicolo controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipato da, hanno firmato l’accordo per la cessione disulla base dell’offerta approvata dal Consiglio di Amministrazione di TIM lo scorso 12 febbraio, che aveva preventivamente ricevuto il parere favorevole del comitato parti correlate.L’accordo, spiega una nota, la cui valutazione è stata realizzata seguendo la disciplina prevista per le operazioni con parti correlate, determina l’enterprise value di Sparkle in 700 milioni di euro. Il prezzo per la cessione sarà pari all’enterprise value, rettificato sulla base del valore dell’indebitamento netto e del capitale circolante di Sparkle al closing. L’accordo prevede un’eventuale rettifica del prezzo, qualora non vengano raggiunti taluni obiettivi relativi all’EBITDA 2025 di Sparkle.Il, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power.L’accordo prevede infine la sottoscrizione al closing tra TIM e Sparkle di un contratto volto a regolare i servizi che saranno prestati reciprocamente tra le società successivamente al closing.