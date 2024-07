Delta Air Lines, delude la guidance sugli utili per il trimestre in corso

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno conrettificati di 15,4 miliardi di dollari, il 5,4% in più rispetto al trimestre di giugno 2023, unrettificato di 2,3 miliardi di dollari con un margine operativo del 14,7%, e unrettificato di 2,36 dollari, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno."Per il trimestre di settembre, prevediamo un margine operativo a due cifre e un utile ante imposte di circa 1,5 miliardi di dollari - ha affermatodi Delta - Con ottimi risultati nel primo semestre e visibilità nella seconda metà, rimaniamo fiduciosi nelle nostre previsioni per l'intero anno".La società ha confermato ladi un utile di 6-7 dollari per azione nelcon un free cash flow di 3-4 miliardi di dollari.Delta ha previsto un utile rettificato di 1,70-2,00 dollari per azione nel, rispetto alle aspettative degli analisti di 2,05 dollari per azione, secondo i dati LSEG.