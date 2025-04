Delta Air Lines ritira guidance con incertezza dazi che annulla crescita prevista

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha chiuso ildel 2025 con un utile netto di 240 milioni di dollari, rispetto ai 37 milioni di dollari dell'anno scorso, con un fatturato in crescita del 2% su base annua, raggiungendo i 14,04 miliardi di dollari."Sebbene il primo trimestre si sia, abbiamo registrato una solida redditività, invariata rispetto all'anno precedente, che ci aspettiamo come leader del settore", ha dichiarato ilDeltache i ricavi deldiminuiranno fino al 2% o cresceranno fino al 2% rispetto all'anno scorso, mentre gli analisti si aspettavano una crescita dell'1,9%. Inoltre, la compagnia aerea prevede un utile per azione rettificato compreso tra 1,70 e 2,30 dollari, rispetto alle stime degli analisti di 2,23 dollari per azione.Data l'attuale incertezza, Deltae fornirà un aggiornamento più avanti nel corso dell'anno, man mano che la visibilità migliorerà."Con la diffusa incertezza economica sul commercio globale,- ha detto il CEO - In questo contesto di crescita più lenta, stiamo proteggendo i margini e il flusso di cassa concentrandoci su ciò che possiamo controllare. Ciò include la riduzione della crescita della capacità prevista per la seconda metà dell'anno, mantenendola invariata rispetto all'anno scorso, gestendo attivamente i costi e le spese in conto capitale"."Data la, è prematuro al momento fornire previsioni aggiornate per l'intero anno - ha evidenziato Bastian - Data la nostra posizione di forza, la nostra propensione all'azione e il calo dei prezzi del carburante, Delta rimane ben posizionata per garantire una solida redditività e un free cash flow per l'anno".