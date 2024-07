Fincantieri: concluso l'aumento di capitale, sottoscrizioni al 99,2%

Fincantieri

(Teleborsa) -fa sapere che in data odierna si è concluso con successo il Periodo di Opzione agli azionisti Fincantieri delle massime n. 152.419.410 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione - con abbinati gratuitamente altrettanti “Warrant Fincantieri 2024-2026” - rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri per un importo massimo complessivo pari a circa Euro 400 milioni, a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri in pari data.Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 24 giugno 2024 e conclusosi in data odierna, 11 luglio 2024, sono stati esercitati n. 167.996.020 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 151.196.418 Nuove Azioni, pari a circa il 99,2% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 396.134.615,16. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente n. 151.196.418 Warrant., in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell’Aumento di Capitale assunti in data 9 maggio 2024,per un controvalore complessivo pari a Euro 285.828.176,88.I rimanenti n. 1.358.880 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.222.992 Nuove Azioni, pari a circa lo 0,8% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.204.239,04, saranno offerti in Borsa da Fincantieri, nelle sedute del 15 luglio 2024 e del 16 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni,per Nuova Azione, nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati acquistati. Alle Nuove Azioni saranno abbinati gratuitamente Warrant nel rapporto di 1 Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta.