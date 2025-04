Fincantieri, depositate tre liste per rinnovo CdA da CDP, Inarcassa e Assogestioni

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha reso noto che sono statein occasione della prossima assemblea degli azionisti convocata per il 14 maggio 2025 in unica convocazione.La lista presentata da un raggruppamento di(riuniti in Assogestioni e rappresentanti l'1,35% del capitale sociale) è composta da: 1. Sergio Marini 2. Costanza Esclapon de Villeneuve 3. Matteo Giacomo Di Castelnuovo.La lista depositata da(rappresentante il 2,20% del capitale) è composta da: 1. Paolo Amato 2. Secondina Giulia Ravera 3. Alice Vatta.La lista depositata da(rappresentante il 71,26% del capitale) è composta da: 1. Mariachiara Geronazzo 2. Biagio Mazzotta 3. Pierroberto Folgiero 4. Simona Camerano 5. Gianfranco Battisti 6. Sara Carrer 7. Emilio Scalfarotto.