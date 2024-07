Poste Italiane, accordo con BEI per digitalizzazione e automazione servizi

Poste Italiane

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo didi euro per il potenziamento delladei servizi,dei processi e. La firma è stata apposta da, Vicepresidente BEI, e, Amministratore Delegato di Poste Italiane.Gli interventi principali finanziari con questa linea riguardanoanche grazie all’apertura di, tra cui il primo nel, la migrazione in cloud delle, il potenziamento dei, l’introduzione di strumenti dia supporto della automazione dei processi di business e operativi e il rafforzamento della. Il finanziamento prevede anche unaa fronte di investimenti diretti a migliorare l'efficienza energetica e l'elettrificazione del parco veicoli.La collaborazione tra la BEI e Poste Italiane dura da circa 25 anni e si è concretizzata in dieci accordi firmati per un totale di quasi 3,3 miliardi di euro, di cui 1,273 miliardi (comprensivi del nuovo prestito non ancora erogato) in essere alla data attuale.