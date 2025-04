Scope riceve mandato di rating dalla Banca europea per gli investimenti

Moody's

S&P

(Teleborsa) - La Banca Europea per gli Investimenti () ha, agenzia di rating tedesca, di effettuare undel proprio merito creditizio, insieme alle sue tre attuali credit rating agency (CRA) solicited, ovvero Fitch,. La decisione del Comitato Direttivo della BEI si è basata sul regolare processo triennale di valutazione delle agenzie di rating. Con questo mandato, l'attuale rating unsolicited "AAA" con outlook "Stabile" della BEI, fornito da Scope, diventerà un rating solicited."Le agenzie di rating svolgono un ruolo importante nell'accesso ai mercati dei capitali, dalle grandi istituzioni alle piccole e medie imprese - ha commentato la presidente della BEI, Nadia Calvino - La nomina da parte della BEI di Scope Ratings, un'agenzia di rating del credito europea, dimostra il nostro impegno a promuovere mercati dei capitali europei più solidi ed efficienti".La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha ora un engagement solicited con:("AAA/Stabile"),("Aaa/Stabile"),("AAA/Stabile"), Scope Ratings ("AAA/Stabile"). Inoltre, la BEI continua un accordo unsolicited con, che attualmente valuta la BEI a "AAA" con outlook "Stabile".Scope ha assegnato per la prima volta un rating alla BEI nelsu base unsolicited e ha confermato i rating AAA/Stabile per l'ultima volta nel. Il rating è supportato da "una costante conservazione degli utili, da un'elevatissima qualità degli attivi, da un eccellente accesso ai mercati dei capitali e alle strutture della BCE, da un mandato forte e dal sostegno di Stati membri dell'UE con rating elevato", si legge in una nota."Con il mandato della BEI, che si aggiunge a quelli recenti di istituzioni europee come l'UE e il MES, e con l'approvazione della BCE, Scope è diventata parte integrante dell'architettura del mercato dei capitali europeo in qualità di agenzia di rating europea - ha commentato- I mandati giungono in un momento di sconvolgimenti geopolitici in cui è fondamentale per l'Europa rafforzare la propria autonomia strategica. Rendere i mercati dei capitali di debito meno dipendenti dagli Stati Uniti è stato un obiettivo chiave per Scope fin dai suoi esordi".