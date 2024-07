Versalis e Forever Plast lanciano REFENCE: la linea di polimeri da riciclo per alimenti

Gruppo Eni

(Teleborsa) - Dalla collaborazione di, società chimica del, società italiana leader nel settore del riciclo della plastica post consumo,, una linea di polimeri da riciclo adatta per gli imballaggi a contatto con gli alimenti. Questa linea èper applicazioni in polistirene quali,per carne e pesce e altre tipologie died espansi.REFENCE è, nata nei laboratori di ricercae sviluppata a livello industriale negli impiantisulla base di un accordo di co-sviluppo tra Versalis e Forever Plast."La circolarità rappresenta una leva strategica fondamentale, per questo motivo siamo impegnati nello sviluppo di processi complementari di riciclo per valorizzare le plastiche a fine vita, integrandoci nella filiera di raccolta a livello nazionale", commenta, Amministratore Delegato di Versalis, aggiungendo "a Porto Marghera stiamo ultimando i lavori del nostro primo polo di riciclo meccanico avanzato delle plastiche post-consumo, in particolare dei polimeri stirenici"."Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto se pensiamo che fino a pochi anni fa non esisteva a livello europeo la filiera del riciclo del polistirolo da raccolta differenziata", sottolinea, Amministratore Delegato di Forever Plast, aggiungendo "la collaborazione con Versalis ci ha permesso di raggiungere questo straordinario traguardo".