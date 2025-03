Ambiente, Francesco Sicilia (UNIRIMA) eletto nel Board ERPA

(Teleborsa) -Direttore Generale dl’Unione Nazionale Imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali è stato eletto, ieri a Bruxelles, nel consiglio esecutivo dell’ERPA, ramo carta di EuRIC - European Recycling Industries’ Confederation, la Confederazione europea delle industrie del riciclo, a cui aderiscono 60 Associazioni attive in tutta Europa.non solo riconosce l'apprezzamento dei colleghi europei nei confronti del lavoro portato avanti dalla nostra Associazione, ma sottolinea anche il ruolo di leadership del nostro Paese nel riciclo della carta, un settore di eccellenza in cui gli obiettivi europei sono stati raggiunti e superati con largo anticipo. Accolgo con soddisfazione la nomina da parte di ERPA a rappresentare UNIRIMA e l'Italia nell'Executive Board”, ha dichiarato Francesco Sicilia.“Questa nomina è un importante risultato, che consolida la posizione di UNIRIMA a livello internazionale, e conferma che l’Italia, primo Paese ad aver introdotto e implementato l’EoW (End of Waste) Carta e Cartone,, Giuliano Tarallo.