Webuild (in JV) miglior offerente per la metropolitana di Melbourne

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, è statoper il lotto "Tunnels North" del Suburban Rail Loop (SRL) East dellain Australia.L'aggiudicazione definitiva del contratto è prevista entro l'anno. Webuild, guida la joint-venture che realizzerà il lotto in undi eccellenza con GS E&C (Corea del Sud) e Bouygues (Francia).Commissionato dalla Suburban Rail Loop Authority, il progetto prevede loe la realizzazione di 39 tunnel secondari di collegamento e di strutture funzionali alla realizzazione di due future stazioni, lo scavo di due pozzi di accesso e di un pozzo di emergenza e per la ventilazione. Per lo scavo dei tunnel è previsto l'impiego di quattro TBM (Tunnel Boring Machine).La nomina a miglior offerente per questo nuovo contratto conferma l'impegno di Webuild in, in termini di ricavi e di portafoglio ordini. La presenza del Gruppo nella città di Melbourne ha radici storiche, con la realizzazione negli anni '80 dei tunnel e delle stazioni del Melbourne Underground Rail Loop (MURL), progetto infrastrutturale aperto al pubblico nel 1985 per fare fronte alle esigenze di trasporto dei pendolari.