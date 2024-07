JP Morgan batte le attese, i ricavi superano 50 miliardi nel secondo trimestre

JP Morgan Chase

(Teleborsa) - Secondo trimestre di plausi perche ha sorpreso gli analisti con i risultati superando le aspettative del mercato.Il periodo si è chiuso con un notevole incremento degli, pari a 6,12 dollari per azione,rispetto ai 14,47 miliardi di dollari, (4,75 dollari per azione), dello stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato ottenuto grazie alla solida performance dell’investment banking e da un guadagno contabile di 8 miliardi di dollari legato a uno scambio di azioni conLe stime degli analisti erano per un utile per azione di 4,19 dollari.è stato pari a 4,40 dollari per azione.hanno raggiunto i 50,2 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto ai 41,3 miliardi di dollari registrati nello stesso trimestre dell’anno scorso e contro i 42,3 miliardi stimati dal consensus.