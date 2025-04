Goldman Sachs, ricavi 1° trimestre superano attese

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I conti del primo trimestre dihanno sorpreso in positivo quanto a fatturato, risultato superiore alle attese del mercato, mentre l'utile è apparso sostanzialmente in linea con le attese.applicabile ordinario èdi dollari, pari ad un utile diluito per azione di 14,12 dollari, dovuto ad accantonamenti per perdite su crediti inferiori alle attese, mentreLa banca d'affari statunitense, nel primo trimestre, ha realizzatdi dollari, rispetto alledi dollari. A sostenere i ricavi ha contribuito la volatilità del mercato, che ha consentito alla banca di fare affari, mentre le commissioni disono diminuite dell'8% a 1,91 miliardi di dollari, scontando l'incertezza relativa alle imposte sulle attività di consulenza. I ricavi derivati dal trading nell'azionario sono aumentati del 27% a 4,29 miliardi. Il reddito fisso ha riportato ricavi per 4,40 miliardi di dollari, in aumento del 2%.Il consiglio di amministrazione di Goldman ha inoltre approvato undi dollari."Sebbene stiamo entrando nel secondo trimestre in un contesto operativo notevolmente diverso rispetto all'inizio dell'anno,nella nostra capacità di continuare a supportare i nostri clienti", ha dichiarato il CEO