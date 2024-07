Saipem sigla accordo quadro con Bp per attività offshore in Azerbaijan

Saipem

(Teleborsa) -ha firmato unnell'ambito di un consorzio composto da Saipem Contracting Netherlands, BOS Shelf e BOS Shelf International FZCO. LPaxccordo prevedecon l'impiego del mezzo navale, una nave all'avanguardia di proprietà del consorzio Shah Deniz appositamente progettata per la(SCV - Subsea Construction Vessel).Ildei servizi erogabili su richiesta del cliente, ai sensi dell’accordo quadro, è, di cui 250 milioni di dollari relativamente alla quota Saipem.Saipem si occuperà dellae della, con cui realizzerà le attività a mare per i giacimenti di Shah Deniz e Azeri-Chirag-Gunashli, situati al largo delle coste dell'Azerbaijan. Il consorzio si incaricherà dell'ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di infrastrutture sottomarine e dei servizi di life of field.L'accordo, dellaper ulteriori due anni, rafforza il rapporto di lunga data di Saipem con bp e consolida la presenza dell’azienda in un'area in cui opera dalla fine degli anni '90. Conferma, inoltre, il ruolo di Saipem come partner avanzato e affidabile in tutti i tipi di operazioni e servizi offshore.In particolare, nel 2016 Saipem era già stata incaricata della gestione operativa della SCV Khankendi per l'esecuzione di attività offshore per il giacimento Shah Deniz nell'ambito di un accordo quadro siglato con bp.