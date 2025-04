Saipem, rinnovato accordo quadro con Saudi Aramco per attività offshore

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha. Il Long Term Agreement (LTA) è ora esteso fino alla fine del 2027.Con il rinnovo dell'LTA, Saipem viene riconfermatada Saudi Aramco che possono accedere alle gare per l'aggiudicazione di ordini di lavoro denominati CRPO (Contract Release Purchase Order). Tali contratti possono riguardare sia la realizzazione di nuovi progetti di investimento sia eventuali progetti volti a mantenere il livello di produzione dei giacimenti offshore dell'Arabia Saudita.Qualora Saipem si aggiudicasse eventuali contratti per attività nel Regno Saudita, sempre nell'ambito dell'LTA, queste saranno sempre eseguite da un consorzio formato da Snamprogetti Saudi Arabia (società controllata di Saipem SpA) e STAR (Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators Co.), con l'facendo leva sul cantiere di fabbricazione istituito in Arabia Saudita nel 2008.