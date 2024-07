Eligo vende marchio Meltin(Pot) per 750.000 euro

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, hapervenuta da Gianel Shoes relativa al proprioL'operazione prevede la vendita del marchio Meltin(Pot), a sua volta acquisito da Eligo a valore di 1 milione di euro nel dicembre 2021, per unda parte di Gianel Shoes, storica azienda leccese produttrice di scarpe per i principali brand del lusso del settore calzaturiero, tra cui Dolce&Gabbana.si configura come, in quanto è controllata al 100% da D&C Holding, che detiene una partecipazione pari al 2,4% del capitale sociale di Eligo; inoltre, la consigliera Luisa Casarano di Eligo è socia di D&C Holding con una partecipazione pari al 10% del capitale sociale; infine, D&C Holding è socio al 45% di Ellis Island Brands Group, società in cui Eligo detiene una quota pari al 45% del capitale.