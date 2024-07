Eventi e scadenze: settimana del 15 luglio 2024

Domenica 14/07/2024

Lunedì 15/07/2024

BlackRock

Casta Diva Group

Compagnia Dei Caraibi

Goldman Sachs

Martedì 16/07/2024

Bank Of America

Morgan Stanley

Saccheria F.Lli Franceschetti

Mercoledì 17/07/2024

Alcoa

Altea Green Power

Arras Group

Home Bancorp

Johnson & Johnson

U.S. Bancorp

United Airlines Holdings

Giovedì 18/07/2024

Abbott Laboratories

Arterra Bioscience

Dotstay

Eligo

Fenix Entertainment

Iig

Manpowergroup

Netflix

Sesa

Sogefi

Venerdì 19/07/2024

American Express

Fenix Entertainment

Iig

(Teleborsa) -- Brasilia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federativa del Brasile- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'energia- Bruxelles - La presidenza ungherese terrà una presentazione pubblica nella quale illustrerà il suo programma di lavoro e le sue principali priorità nel settore dell'agricoltura e della pesca nel prossimo semestre10:00 -- Roma, MAECI - La conferenza sarà inaugurata dal ministro Tajani. Interverranno i ministri Urso e Sangiuliano, il Sottosegretario di Stato, Mantovano, i ministri Adouki (Congo), Mensah (Ghana), Nivagara (Mozambico) e Moalim (Somalia)10:00 -- Bruxelles - La sessione plenaria sarà dedicata alla discussione delle relazioni bilaterali, concentrandosi sull'attuazione dell'accordo di associazione e delle nuove priorità del partenariato UE-Giordania (2021-2027), che il consiglio di associazione ha adottato nel 202211:30 -- Bagnoli, Auditorium "Porta del Parco" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiede alla firma del protocollo di intesa tra il Governo e il Commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio15:00 -- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone16:00 -- Roma, Agenzia ICE - I Presidenti dell'Agenzia ICE Matteo Zoppas e dell'Istat Francesco Maria Chelli presenteranno il Rapporto ICE "L'Italia nell'economia internazionale" 2023/24 e l'Annuario 2024 Istat-ICE, alla presenza dei ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso17:30 -- Roma, Palazzo Borromeo - Presentazione della 45^ edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli. Tra gli interventi, il ministro Tajani, i presidenti di Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli ETS, ANIA e ACEA, il Vicepresidente del CSM e l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Conti finanziari; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Reggio Calabria, Scuola Allievi Carabinieri - Terzo appuntamento del B7 di Confindustria, in apertura del G7 Commercio, "G7 Industry Stakeholders Conference: Invertire la deriva protezionistica globale". Interverranno, tra gli altri, il ministro Tajani, Emma Marcegaglia (B7 Chair) e Pietro Labriola (AD e DG Gruppo TIM)- Reggio Calabria, Villa San Giovanni - La Riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e accoglierà i Ministri dei Paesi G7 e il Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per il Commercio, nonché i Ministri dei Paesi terzi invitati e i rappresentanti del mondo imprenditoriale (Business 7) e delle Organizzazioni Internazionali- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asia organizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online14:30 -- Roma, Palazzo Wedekind - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps presenterà il Rendiconto generale 2023. All’evento interverranno Maria Cecilia Guerra (Commissione Bilancio e Programmazione Camera dei Deputati), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)e Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Milano, Palazzo Mezzanotte - "Quale Europa? Per una politica agricola sostenibile e competitiva". Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il DG di Confagricoltura, i Ministri Lollobrigida e Tajani, il Sottosegretario Freni e il Vicedirettore Generale FAO18:30 -- Manduria, Masseria Li Reni - Evento organizzato dall'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile per un confronto sulle nuove prospettive dello sviluppo economico del Mediterraneo. Al Convegno, moderato da Bruno Vespa, prenderanno parte, oltre al il Presidente di ALIS, autorevoli esponenti del Governo, delle Istituzioni, del mondo della finanza e dell’imprenditoria20:00 -- L'Aquila - La Nazionale della Politica sfiderà la Nazionale Cantanti nello storico incontro di beneficenza. Il capitano della Nazionale della Politica sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana. I proventi dell’evento saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Tripoli - L'evento, organizzato dal Governo di unità nazionale (GUN) libico, riunirà 11 capi di Stato e di governo con lo scopo di trovare soluzioni pratiche al fenomeno dell’immigrazione illegale. Al Forum parteciperanno Italia, Malta, Niger, Ciad, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Sudan, Algeria, Tunisia e Paesi Bassi, oltre alla Lega Araba, all’Unione Africana e all’Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni09:00 -- Roma - Evento organizzato dal PNS (Polo Nazionale della Dimensione Subacquea). Partecipano, tra gli altri, il ministro Musumeci, Pierroberto Folgiero (AD Fincantieri) e Lorenzo Mariani (Condirettore Generale Leonardo)14:30 -- Questione time del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Woodstock (Regno Unito) - La Riunione della Comunità politica europea si riunisce a Blenheim Palace. il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Vertice08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno14:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:00 -- Roma, Palazzo Altieri - Evento organizzato nell'ambito dell'Accordo ACEA - Intesa Sanpaolo. Parteciperanno, tra gli altri, Stefano Barrese (Responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Mauro Micillo (Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division Intesa Sanpaolo) Fabrizio Palermo (AD e DG ACEA) e Emanuele Orsini (Presidente Confindustria)- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- Napoli - Presentazione dell'11ª edizione del Rapporto Italian Maritime Economy di SRM, dedicato all'analisi delle nuove sfide dei trasporti marittimi nell’area euro-mediterranea. Partecipano, tra gli altri, i Presidenti di Intesa Sanpaolo, SRM, Assoporti e Confitarma, il CEO di Grimaldi Group e Presidente ICS e la CEO di Mercitalia Logistics11:00 -- Il Rapporto Annuale dell'ESRB (European Systemic Risk Board) fornisce una panoramica dell'analisi del rischio sistemico, delle misure politiche per affrontare tali rischi e della conformità alle sue raccomandazioni ESRB- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)