FSI rafforza Team Scienze della Vita con Micol Fornaroli e Bastiano Sanna

Vertex

(Teleborsa) -, primario investitore istituzionale italiano, ha annunciato l'. Gli ingressi dei due professionisti rafforzano le competenze di FSI nelle Scienze della Vita che, insieme alla Tecnologia, costituiscono i settori di focalizzazione di FSI.Ad oggi, il Team FSI ha, l'80% del capitale del fondo FSI I e la totalità del capitale sinora richiamato del neocostituito fondo FSI II. Applicando una formula di investimento basata sulla partnership, bassa o assente leva finanziaria e crescita delle aziende, FSI funge da "motore" per lo sviluppo di questi due settori strategici per l'Italia e al centro del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)."Si uniscono al nostro Team due professionisti con esperienza e fama internazionale - dichiaradi FSI - Il settore di cui Micol e Bastiano sono esperti, mi sta particolarmente a cuore. È dedicato ad avanzare la qualità della vita umana, risolvendone i problemi fondamentali. Investe fortemente in ricerca e sviluppo, occupa in modo particolare giovani laureati, mostra maggiore inclusività di genere (le donne sono maggioranza tra quadri e dirigenti under 35) e attenzione alla sostenibilità. L'Italia è leader in Europa per produzione farmaceutica, ma le aziende sono frammentate e ancora con un basso livello di apertura del capitale a terzi. Pensiamo ci sia una grande opportunità di investimento che un Team con forte competenze tecniche e scientifiche può cogliere".Con alle spalle una carriera più che ventennale nei settori farmaceutico, diagnostico, med-tech e dei servizi sanitari,ha ricoperto diversi ruoli esecutivi lavorando in gruppi multinazionali, aziende familiari e fondi. Attualmente è Senior Advisor della Global Lifescience Practice di McKinsey e Board Member di Alliance Medical Group. Recentemente ha maturato esperienze come Industrial Advisor in Schulke&Mayr e gestito come Chief Executive Officer il Gruppo Medical Technology and Devices, leader globale nei medical sharps. In precedenza ha lavorato nel Gruppo Bracco, dove ha ricoperto la carica di Chief Strategy Officer guidando le attività in Cina, Giappone, Corea del Sud e LATAM e servendo nel Board di Centro Diagnostico Italiano. Sino al 2012 è stata Vice President Organization and Management per la Global R&D di Sanofi. Precedentemente è stata Partner di McKinsey & Company, dove ha guidato la Practice Pharma e Medical Products per il MedComplex fino al 2010.Ph.D. vanta una solida esperienza nel settore Pharmaceuticals a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti dove ha sviluppato tutta la sua carriera, dal 2003 fino al suo ritorno in Italia lo scorso maggio. Dal 2020 a maggio 2024 ha lavorato in, leader globale nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci micromolecolari principalmente per il trattamento di tumori, malattie virali, infiammatorie e autoimmune. In Vertex è stato Vicepresidente esecutivo e responsabile delle terapie cellulari e terapie genetiche e ha coordinato il Jeffrey Leiden Center for Cell and Genetic Therapies a Boston. Dal 2018 al 2020 è stato CEO di Semma Therapeutics, società dedicata allo sviluppo di terapie cellulari per le persone affette da diabete. Dal 2016 al 2018, in qualità di Chief Operating Officer di Magenta Therapeutics ha ricoperto il ruolo responsabile delle operazioni, delle finanze, dello sviluppo clinico e della gestione dei programmi. Dal 2010 al 2016 ha fatto parte del team di leadership dell'Unità di Terapia Cellulare e Genica di Novartis, in qualità di Responsabile Globale dei Programmi di Trapianto di Cellule Staminali e dei Programmi Iniziali ed è stato responsabile globale della pianificazione strategica e della gestione del portafoglio presso i Novartis Institutes for BioMedical Research.