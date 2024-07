Saipem si aggiudica due contratti offshore in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicatanell’ambito del Long-Term Agreement (LTA) in vigore con Saudi Aramco. L'importo complessivo dei due progetti è di circaNello specifico, le attività di Saipem per il primo progetto prevedono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di una trunkline di greggio di circa 50 km con un diametro di 42” per il, mentre quelle relative al secondo progetto riguardano i programmi di mantenimento della produzione deiL’aggiudicazione di questi importanti progetti consolida ulteriormente il posizionamento di Saipem in Medio Oriente.