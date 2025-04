USA, ADP: ad aprile 62 mila occupati in più, ben sotto le attese

(Teleborsa) - Sotto le attese l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privatoad2025. Glihanno registrato infatti un aumento di 62 mila posti di lavoro, dopo i 147 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 155 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 114 mila unità.È quanto indica il, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 2 maggio 2025.La crescita maggiore è quella del settore dei(+34 mila), in particolare Leisure/hospitality (+27 mila) e Trade/transportation/utilities (+21 mila). Nel settorei posti di lavoro aumentano di 4 mila unità, mentre in quello dellesalgono di 16 mila unità.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un incremento degli occupati di 11 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un incremento di 40 mila e l'industria didimensioni di 12 mila."Inquietudine è la parola d'ordine. I datori di lavoro stanno cercando di conciliare l'incertezza politica e quella dei consumatori con una serie di dati economici per lo più positivi - ha affermato- Può essere difficile prendere decisioni in materia di assunzioni in un contesto del genere".