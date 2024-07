Unieuro, Mediobanca conferma Neutral con mercato ancora impegnativo

Mediobanca

Unieuro

(Teleborsa) -ha confermato(aper azione) e) su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, dopo l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 maggio 2024 dell'esercizio che si chiuderà al 28 febbraio 2025. Si tratta del trimestre tipicamente più leggero dell'anno a causa della stagionalità del business.Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre di Unieuro hanno confermato ancora una volta unonel mercato di riferimento, gravato da un modesto potere d'acquisto delle famiglie italiane. Il management ha tuttavia sottolineato che la graduale ripresa del mercato dovrebbe iniziare a partire dalla seconda metà dell'anno. D'altro canto, la redditività ha ulteriormente dimostrato resilienza, supportata da una cauta strategia di controllo dei costi e da azioni mirate al miglioramento del margine lordo in un contesto di costi del personale in crescita.Inoltre, gli analisti riconoscono la, che potrebbe aprire la strada ad un ulteriore consolidamento di un mercato ancora frammentato o all'ampliamento dell'offerta di Unieuro nel business dei Servizi.